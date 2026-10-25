Pinheiro Braathen vince il gigante d’apertura a Soelden, settimo Vinatzer

1 minuto per la lettura
SOELDEN (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Lucas Pinheiro Braathen vince il gigante maschile di Soelden, primo appuntamento della stagione 2026/2027 della Coppa del Mondo di sci alpino. Il brasiliano taglia il traguardo in 1’44″72 e batte gli svizzeri Loic Meillard e Marco Odermatt, rispettivamente secondo e terzo a 0″48 e 0″49. Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, settimo a 1″08 e con sette posizioni recuperate nella seconda manche. Uscite per Giovanni Franzoni e Giovanni Borsotti, oltre ai norvegesi Atle Lie McGrath e Oscar Andreas Sandvik.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) in 1’44″72
2. Loic Meillard (Sui) a 0″48
3. Marco Odermatt (Sui) a 0″49
4. River Radamus (Usa) a 0″82
5. Raphael Haaser (Aut) a 0″86
6. Fabian Gratz (Ger) a 0″95
7. Alex Vinatzer (Ita) a 1″08
8. Eirik Hystad Solberg (Nor) a 1″09
9. Leo Anguenot (Fra) a 1″10
10. Patrick Feurstein (Aut) a 1″11
LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO
1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 100 punti
2. Loic Meillard (Sui) 80
3. Marco Odermatt (Sui) 60
4. River Radamus (Usa) 50
5. Raphael Haaser (Aut) 45
6. Fabian Gratz (Ger) 40
7. Alex Vinatzer (Ita) 36
8. Eirik Hystad Solberg (Nor) 32
9. Leo Anguenot (Fra) 29
10. Patrick Feurstein (Aut) 26
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA