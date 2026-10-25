Serie A, oggi Udinese-Milan 0-1 – Diretta

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 25 ottobre, i rossoneri sfidano in trasferta l’Udinese – in diretta tv e streaming – nell’ottava giornata di campionato. La squadra di Amorim è reduce dalla sconfitta di Europa League contro il Bournemouth per 3-0 in Inghilterra, mentre in Serie A ha superato l’Atalanta 3-2 a San Siro. Quella di Runjaic è stata invece battuta dal Lecce per 3-0 in casa nell’ultimo turno.

La sfida tra Udinese e Milan è in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 20.45.

Ecco le formazioni:

Milan (4-4-1-1): Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovic, Diawara – Hutchinson, Modric, Jashari, Bartesaghi – Pulisic – Ramos. All. Amorim

Udinese (3-4-2-1): Okoye – Abankwah, Kabasele, Palma – Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara – Chakvetadze, Ekkelenkamp – Davis. All. Runjaic.

Udinese-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita sarà visibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.