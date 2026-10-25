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Spagna, bus precipita per 20 metri: 41 feriti, la metà sono gravi

| 25 Ottobre 2026 21:03 | 0 commenti

Spagna, bus precipita per 20 metri: 41 feriti, la metà sono gravi

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Sono almeno 41 le persone rimaste ferite in Spagna, di cui la metà in modo grave, dopo che il bus sul quale viaggiavano è precipitato in una scarpata per venti metri dopo uno scontro con un’auto. Lo riferisce Cadena Ser spiegando che l’incidente è avvenuto a Fogars de Montclus, nella provincia di Barcellona. 

Il Servizio Medico di Emergenza (Sem) Catalano ha attivato 15 ambulanze, due elicotteri medici e 3 squadre dei vigili del fuoco. 

 

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