Asia Argento, addio tatuaggi: “Errore di gioventù, i miei me l’avevano detto…”

(Adnkronos) –

Asia Argento rimuove i suoi tatuaggi. L’attrice ha deciso di sottoporsi all’operazione con il laser per rimuovere i tatuaggi che per anni ne hanno caratterizzato l’immagine. Una scelta che è stata condivisa in un video Instagram pubblicato sulla pagina ufficiale del professor Gaspare Reina.

“Volevamo far vedere questa operazione incredibile che sta facendo Gaspare con il mio corpo e la mia vita”, ha detto Argento mostrando le braccia, “sto togliendo tutti i tatuaggi”. “Non lo avrei mai detto a 51 anni di desiderare di togliere una cosa che mi ha così caratterizzato. È stato grazie a Gaspare che ho iniziato, partendo dalle mani stiamo salendo piano piano”, ha raccontato l’attrice.

“Mia madre me l’aveva detto, mio padre me l’aveva detto. È stato un errore di gioventù”, ha raccontato pentita Argento, “È molto doloroso, anche psicologicamente. Pensavo che i tatuaggi fossero una parte di me, mentre ora…”.