Auto contro tir nell’Agrigentino, morti 4 operai: stavano andando a lavoro

(Adnkronos) – E’ di quattro morti il bilancio di un drammatico incidente lungo la statale 123, nell’Agrigentino. Le vittime sono 4 operai: Antonio Agro, 65 anni, Diego Giordano, 53 anni, Antonino Di Vicenzo, 60 anni, e Gioacchino Liborio.

Per cause ancora da accertare, l’auto su cui viaggiavano, una Fiat Punto, poco prima delle 7, si è scontrata a Naro con un autoarticolato condotto da un uomo di 43 anni, che è rimasto illeso. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai quattro operai, che stavano recandosi a lavoro nelle campagne dell’Agrigentino. L’auto è stata travolta dal tir ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre due delle vittime dalle lamiere dell’utilitaria. Sul posto oltre ai sanitari del 118, ai vigili del fuoco e ai carabinieri, gli agenti della Polstrada per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.