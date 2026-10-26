Autonomia, Mattarella: riforma Titolo V punto equilibrio Stato-Regioni e modello

Roma, 26 ott. (askanews) – La riforma del Titolo V della Costituzione “è risultata un punto di equilibrio, una valida base per realizzare un nuovo modello di autonomia regionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Palazzo Vecchio al Festival delle Regioni.

“Sono trascorsi 25 anni dalla riforma del Titolo V che ha ridisegnato il sistema degli enti territoriali – ha osservato il presidente -. Una riforma approvata a maggioranza e condizionata dal clima che si determina ad ogni fine legislatura, ma i cui principi apparivano condivisi dalla gran parte delle forze politiche”. Tanto che, ribadisce Mattarella, “governi di diverso colore politico si sono poi impegnati ad attuare quella riforma che ha rappresentato il fondamento sul quale le regioni hanno operato, acquisendo una nuova dimensione anche agli occhi dei cittadini”.