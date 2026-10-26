Brasile, Lula rieletto presidente: Bolsonaro chiede l’annullamento. Trump contesta il voto: “Hanno usato manuale Biden”

(Adnkronos) – La vittoria di Luiz Inácio Lula da Silva al ballottaggio in Brasile apre una nuova fase politica, ma lascia dietro di sé uno scontro acceso sull’esito del voto. Il presidente, vicino agli 81 anni, ha ottenuto il 51,7% dei consensi, contro il 48,2% del senatore Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair, secondo i risultati ufficiali.

Il candidato sconfitto ha contestato il risultato, chiamando in causa il prolungamento dell’orario di apertura dei seggi dovuto ai disagi nei trasporti pubblici. “È impossibile riconoscere il risultato”, ha dichiarato da Brasilia, annunciando: “Chiederò l’annullamento di queste elezioni”.

Sulla stessa linea è intervenuto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha definito truccate le elezioni brasiliane. “Hanno semplicemente usato il manuale di Biden”, ha affermato, richiamando le accuse di brogli che aveva rivolto all’ex presidente americano dopo il voto del 2020. Trump ha inoltre sostenuto che Bolsonaro partisse da una posizione di vantaggio: “Bolsonaro aveva un grande vantaggio al primo turno ed era chiaramente favorito per vincere il secondo. Ma i comunisti non cedono il potere una volta che lo ottengono”.

Di segno opposto le reazioni arrivate da Mosca e dalle istituzioni europee. Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con Lula, rivolgendosi a lui come a un “caro amico” e formulando “le mie più sincere congratulazioni per la tua rielezione a Presidente della Repubblica del Brasile”.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha invece interpretato il risultato come una conferma

dei valori democratici e della cooperazione internazionale. “La democrazia e il multilateralismo hanno trionfato in Brasile», ha scritto su X, assicurando che la partnership tra Europa e Brasile continuerà a svilupparsi. Von der Leyen ha ribadito l’impegno comune per «un commercio libero e aperto”,”un ordine globale basato sulle regole» e «forti ambizioni per il nostro clima”.

Anche il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha salutato con entusiasmo la vittoria del presidente brasiliano, leggendo il risultato in una prospettiva più ampia. “Una grande vittoria per Lula! Quello che è successo in Brasile succederà anche in Spagna”, ha scritto su X, concludendo: “La ripresa progressista globale è appena iniziata”.