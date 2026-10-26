Cortei, Conte:chiedere scusa ai giovani e voltare pagina, ora interventi strutturali

Roma, 26 ott. (askanews) – “Anche chi ha alle spalle anni di esperienza, gavetta e un lavoro stabile vede lo stipendio divorato dal carovita. Per un giovane va peggio.Un under 35 di oggi guadagna meno di 10 anni fa in termini reali e il 30% in meno di un senior che già fatica coi rincari. Lo certifica Il Sole 24 Ore.È questo il futuro che vogliamo offrire?

Un futuro con l’elmetto in testa, con 800 miliardi di riarmo europeo e il 5% del Pil in spese militari?Un futuro con più posti nelle carceri giovanili che occasioni di lavoro?

Allora poi non ci stupiamo del record negativo di nascite del 2025.Serve chiedere scusa a questa generazione e risarcirla con interventi strutturali. Non criminalizzarla e denigrarla se alza la voce ed esprime la sua rabbia senza ricorrere alla violenza”.

Lo dichiara via social il presidente M5s Giuseppe Conte.

“Per iniziare a voltare pagina – elenca Conte- proponiamo: taglio strutturale delle tasse per gli under 35, salario minimo per mettere fuorilegge le paghe da fame, stop a stage e tirocini gratuiti che sono sfruttamento, affitti calmierati con lo Stato garante.E poi scelte forti per gli studenti. Prendiamo i 13,5 miliardi bloccati per il Ponte sullo Stretto, tra inchieste ed errori progettuali, e usiamoli per rivoluzionare la nostra scuola.Partiamo da qui e cambiamo le cose.