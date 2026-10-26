Exclusive Padel Cup, a Trani Materassi lascia il segno con doppietta

Roma, 26 ott. (askanews) – È stato Martin Materassi il grande protagonista della seconda tappa della Exclusive Padel Cup. Al Dorado Padel Center di Trani, l’atleta romano, si legge in una nota, ha infatti conquistato sia il torneo maschile – in coppia con Matteo Marchiana – sia quello misto, in coppia con Valentina Silenzi, figlia di Andrea, ex calciatore con un passato tra le altre con la maglia del Torino e primo italiano a giocare in Premier League (con il Nottingham Forest, stagione 1995-96). Si è chiusa quindi anche la seconda tappa della sesta edizione del circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e sponsorizzato da Exclusive, carta di credito del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Nel torneo maschile, prosegue la nota, Materassi e Marchiana hanno battuto i tranesi Mariano Marcone e Carmine Biancolillo; in quello misto, invece, Materassi e Silenzi hanno avuto la meglio di Irene Filannino e Antonio Di Martino.

La sfida per Materassi proseguirà anche nelle prossime due tappe: “Mi piace unire il padel al turismo per scoprire nuove città, per questo ho scelto di partecipare a tutte e quattro gli appuntamenti della Exclusive Padel Cup – ha raccontato -. Trani è stupenda, con gli altri compagni di viaggio abbiamo visitato la Cattedrale e visto le bellezze del luogo”. Dopo Roma e Trani, la manifestazione farà tappa a Bergamo (7-8 novembre) e a Parma (28-29 novembre).