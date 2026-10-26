Gasperini: “Da Allegri uscita infelice, non aggiungo altro…Dybala in panchina con il Cagliari’

(Adnkronos) – “Le parole di Allegri sulla Roma? Non ho sentito, poi l’avete riportato voi e sicuramente è così. Ci sono i numeri, le testimonianze, i dati, nostri e delle altre squadre. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione che mi sembra veramente infelice. Non c’è bisogno che io aggiunga altro”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di campionato con il Cagliari all’Olimpico.

“C’è qualche recupero? Sul recupero l’unico possibile è quello di Dybala. Vediamo oggi pomeriggio se potremmo portarlo in panchina, sarebbe già positivo e ho buona fiducia. Sulle rotazioni, oggi per noi è il primo allenamento ma è già vigilia, decido oggi. Probabilmente sì, qualcosa c’è sempre. Vediamo anche in base alla valutazione dell’avversario. Abbiamo una rosa che può ruotare benissimo anche durante le partite”.