Meloni a Manfredi: ok a confronto ma con tutti Sindaci, non solo di una parte

Milano, 26 ott. (askanews) – Da parte del governo c’è la “disponibilità a un confronto istituzionale, convocando la Conferenza Stato-Città che è “la sede che esiste” per il “confronto istituzionale” in cui sono rappresentati i sindaci di tutti i Comuni, “non di una sola parte politica”. Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una lettera al presidente dell’Anci Gaetano Manfredi dopo l’appello, fatto dallo stesso sindaco di Napoli e da altri 9 sindaci di centrosinistra.

Meloni scrive di “non capire il senso della polemica che accompagna la richiesta” perché “tanto io quanto lei abbiamo una responsabilità, se si tratta di un confronto istituzionale: coinvolgere tutti i sindaci” mentre “una richiesta firmata dai Sindaci di una sola parte politica non rappresenta quella platea”.

(Segue)