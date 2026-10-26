Meloni mercoledì ad assemblea Confartigianato, Cdm per manovra mercoledì o giovedì

Roma, 26 ott. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha formalizzato il suo interveento mercoledì prossimo 28 ottobre all’Assemblea di Confartigianato in programma a Roma dalle 10,30 all’Auditorium della Conciliazione. Quanto al Consiglio deei ministri per l’approvazione della manovra da tenersì entro la fine di questa settimana, la convocazione ancora non è partita.

A differenza dell’annuncio di ieri di Matteo Salvini dal congresso della Lega per un disco verde già domani all’indomani del vertice si questa sra, però, diversi ministri continuano ad assicurare che le date cerchiate in rosso per l’ok del governo alla legge di bilancio 2027 sono il tardo pomeriggio di mercoledì o quello di giovedì.

Sempre giovedì’, infine, la presenza della premier è stata annunciata alle 11,15 alla assemblea nazionale a Roma del partito neo alleato del centrodestra “Nord chiama Sud”, fondato e guidato da Cateno De Luc e presieduto da Laura Castelli.