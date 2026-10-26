Pallone d’Oro 2026, oggi la cerimonia: orario, candidati e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’attesa è finita. Oggi, lunedì 26 ottobre, si terrà la cerimonia che assegnerà il Pallone d’Oro 2026, in una delle edizioni più incerte degli ultimi anni. Il premio più ambito e prestigioso a livello individuale del panorama calcistico, vinto lo scorso anno da Ousmane Dembele, verrà consegnato al London Palladium Theatre di Londra, un cambio di location, rispetto alla ‘solita’ Parigi, voluto da France Football, la rivista che assegna il premio, per omaggiare Stanley Matthews, leggenda del calcio inglese e vincitore della prima edizione del Pallone d’Oro nel lontano 1956.

Tanti i favoriti per vincere l’edizione 2026 del Pallone d’Oro. Tra i più accreditati ci sono Kylian Mbappé, che ha deciso il Clasico di ieri con una doppietta, Lamine Yamal, Harry Kane e Kvicha Kvaratskhelia.

Da non scartare anche Lionel Messi, autore di un Mondiale da protagonista assoluto con l’Argentina, così come Erling Haaland, Michael Olise e Rodri. Nessun italiano presente nella lista dei candidati, mentre a rappresentare la Serie A c’è il solo Lautaro Martinez.

La cerimonia del Pallone d’Oro 2026 è in programma oggi, lunedì 26 ottobre, alle ore 21, con il tappeto rosso che invece si terrà a partire dalle 19. L’assegnazione del premio si potrà seguire in diretta televisiva, gratis, sui canali Dazn, visibili tramite smart tv e in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn.