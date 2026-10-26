Papa, tumore diagnosticato dopo indigestione. Oncologi: “Scoperto per caso”

(Adnkronos) – “Come si è detto spesso in questi giorni, i noduli polmonari non danno sintomi, quindi vengono scoperti per caso, magari in occasione di controlli per altri problemi di salute”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Di Maio, presidente di Aiom, Associazione italiana oncologia medica, a margine del Congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo 2026) di Madrid – che si chiude domani – commenta la notizia secondo la quale durante il viaggio in Francia Papa Leone XiV ha dovuto fare i conti con forti problemi di stomaco, durati per un paio di giorni. Proprio il perdurare del disturbo ha suggerito controlli più accurati. Da qui la scoperta dell’adenocarcinoma al polmone destro.

“Tranne che nei forti fumatori in cui lo scopo dello screening è proprio quello di scoprire precocemente un tumore polmonare, nelle altre persone, in assenza di sintomi, non esistono controlli standard di routine”, conclude Di Maio.

Due settimane fa l’operazione al Gemelli per la rimozione di un adenocarcinoma polmonare. La Sala Stampa della Santa Sede ha confermato oggi, lunedì 26 ottobre, che “il recupero del Santo Padre procede, in linea con le valutazioni favorevoli comunicate dal team medico che lo segue. Come già riferito, l’intervento chirurgico si è svolto con successo e senza complicazioni”.

Sempre oggi è stato confermato, inoltre, il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. “La Sala Stampa della Santa Sede conferma che il Viaggio Apostolico di Papa Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù, previsto dal 6 al 17 novembre 2026, si svolgerà secondo il programma precedentemente pubblicato”.