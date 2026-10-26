Presidente Jfa: “Congresso Afc pura politica, su iniziativa Infantino”

Roma, 26 ott. (askanews) – Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha strumentalizzato il Congresso della Confederazione asiatica di calcio (Afc) per fini politici, in vista della sua candidatura alla rielezione per un quarto mandato dell’organo di governo del calcio mondiale. Lo ha denunciato, come riportano al Jazeera e altri media, il presidente della Federazione calcistica giordana (Jfa), il principe Ali bin Hussein.

Durante il congresso straordinario dell’Afc, che si è tenuto venerdì a Tokyo, il presidente della Confederazione, lo sceicco Salman bin Ibrahim al Khalifa, ha sostenuto la candidatura di Infantino alla rielezione come presidente della Fifa.

A distanza di alcuni mesi da quando la Confederazione aveva accusato Infantino di una “grave violazione del rapporto di fiducia” in relazione alla proposta, poi accantonata, della Fifa Forward Enterprise (Ffe), lo sceicco Salman ha dichiarato al Congresso che l’Asia è ora unita nel sostenere Infantino.

Tuttavia, il principe Ali della Jfa, da tempo critico nei confronti della leadership della Fifa, ha fornito una ricostruzione degli eventi di Tokyo nettamente diversa. “Al mio ritorno da Tokyo, dove si è svolto il congresso dell’Afc, ho constatato che i primi due giorni sono stati dedicati al calcio, disciplina al servizio della quale siamo tutti impegnati. L’ultimo giorno è stato esclusivamente politico, su iniziativa di Gianni Infantino”, ha denunciato il principe Ali su X (in un post che ora non è possibile visualizzare).

“Sono circolate notizie secondo cui l’Asia avrebbe assunto una posizione unitaria in merito all’elezione del prossimo presidente della Fifa. In realtà, a nessuno è stato consentito di intervenire, porre domande, partecipare a un dibattito o parlare con i media”, ha sottolineato, “La mancanza di trasparenza porta a una mancanza di responsabilità. Non si dovrebbero tollerare coercizioni, minacce o tangenti di alcun tipo”.

Il principe Ali non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue dichiarazioni. Al Jazeera ha contattato Fifa e Afc per ottenere un commento, senza ottenere risposta. Anche Infantino è intervenuto al congresso dell’Afc, esprimendo sostegno allo sceicco Salman per un nuovo mandato.

Ad agosto, il principe Ali – ha ricordato al Jazeera – aveva lanciato un duro attacco pubblico contro Infantino, accusandolo di “ricatto” e affermando che la Fifa gli aveva offerto assistenza per risolvere i problemi del regno in cambio del suo sostegno alla candidatura del presidente. Due giorni dopo, il principe Ali aveva confermato che giocatori e membri dello staff della nazionale giordana avevano ricevuto i premi in denaro arretrati per la partecipazione alla Coppa araba del 2025.

La federazione era in attesa dal mese di dicembre dei premi in denaro spettanti per aver raggiunto la finale della Coppa araba in Qatar. Sabato, Infantino ha liquidato con una risata le domande sull’eventualità che avesse preso in considerazione le dimissioni dopo il fallimento della proposta Ffe, richiamando quello che ha descritto come un sostegno schiacciante da parte delle federazioni affiliate di tutto il mondo. Il sostegno dell’Afc ha rafforzato notevolmente le prospettive di rielezione del dirigente sportivo italo-svizzero, lasciando l’Europa sempre più isolata ed evidenziando in particolare l’assenza di un candidato alternativo.