“Prima del sipario”, a Torino in mostra i bozzetti di Arturo Brachetti

Roma, 26 ott. (askanews) – Cosa succede quando si crea uno spettacolo? Prima che costume o una scenografia prendano vita sul palcoscenico, c’è un’idea che nasce su un foglio di carta.

“Prima del sipario” racconta questo momento del processo creativo, attraverso una selezione di bozzetti originali di Arturo Brachetti, leggenda del quick-change, che svela un aspetto meno conosciuto del suo lavoro: quello di disegnatore e scenografo. La mostra espone, dal 28 ottobre al 5 novembre, schizzi in bianco e nero ricchi di dettagli, che restituiscono la dimensione visiva della sua immaginazione e mostrano come lo spettacolo prenda forma nella fantasia di Brachetti ben prima di incontrare lo sguardo del pubblico.

La mostra nasce in occasione dei dieci anni di SOLO, il one man show dell’artista in tour europeo e che tornerà in scena a Torino dal prossimo 26 dicembre. Per celebrare questo anniversario, Ridicola (Via San Tommaso 13, Torino), in collaborazione con Arte Brachetti, dedica una piccola esposizione al suo universo creativo, aprendo una finestra su una fase del lavoro teatrale che normalmente rimane lontana dalla scena.

La selezione accompagna il visitatore attraverso alcuni degli spettacoli e dei mondi visivi costruiti da Brachetti nel corso della sua carriera: da SOLO ad altre produzioni che lo hanno visto protagonista o regista, come il musical Cabaret, fino alla collaborazione con Aldo, Giovanni e Giacomo, per cui ha contribuito a ideare personaggi e universi scenici.

I bozzetti non sono soltanto studi preparatori, ma segni della fantasia dell’artista. Prima di diventare un costume, un personaggio o una scenografia, tutto comincia da un’idea. E prima di arrivare sul palco, quell’idea passa dalla carta. Prima del sipario racconta proprio questo passaggio: dal segno alla materia, dal bozzetto al palcoscenico, mostrando il processo creativo che si nasconde dietro la trasformazione e la fantasia di uno degli artisti italiani più riconoscibili nel mondo.

Un piccolo backstage aperto al pubblico, ospitato nel luogo insolito e quotidiano di un’edicola torinese oggi divenuta attivatore culturale, dove i disegni diventano finestre su mondi ancora da costruire. I disegni diventano finestre su mondi ancora da costruire e invitano a osservare il teatro da una prospettiva diversa: non soltanto come ciò che accade sul palcoscenico, ma anche come il percorso creativo che lo rende possibile.

Perché la magia che il pubblico vede sul palco comincia molto prima. Prima del sipario.