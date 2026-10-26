Serie A, due turni di squalifica per Allegri dopo l’espulsione in Napoli-Roma

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MILANO (ITALPRESS) – Due turni di squalifica per il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri e per il calciatore del Lecce Kialonda Gaspar. Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A dopo le gare dell’ultimo turno di campionato.
Allegri – espulso nel corso del match contro la Roma – paga “per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un’espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria”.
Il calciatore – espulso nel corso del match contro la Juventus – paga per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, inoltre, al 49° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara un’espressione ingiuriosa”. Tra le società, ammende a Lecce (15.000 euro), Udinese (3.000 euro), Cagliari, Lazio, Parma (2.000 euro).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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