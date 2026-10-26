Sinner n.1 Atp per la 95^ settimana, ma Zverev è pronto a spodestarlo

ROMA (ITALPRESS) – Settimana numero 95 da numero 1 del mondo per Jannik Sinner, anche se il sorpasso da parte di Alexander Zverev è ormai questione di tempo. Il tedesco è impegnato questa settimana all’Erste Bank Open, l’Atp 500 di Vienna: se dovesse raggiungere i quarti, avrebbe la certezza di diventare il leader del ranking Atp per la prima volta in carriera il prossimo 2 novembre. Campione quest’anno al Roland Garros e allo US Open, Zverev si è già assicurato il riconoscimento di numero 1 di fine anno ed è sicuro di diventare il secondo tedesco a riuscirvi dopo Boris Becker nel 1991. Sarà inoltre il trentesimo giocatore a chiudere una stagione in vetta al ranking Atp. C’è una sola variazione in top 10. Grazie alla semifinale raggiunta a Bruxelles, Arthur Fils guadagna due posizioni e raggiunge il nuovo best ranking alla numero 8, facendo scivolare di due posizioni l’australiano Alex de Minaur, ora decimo. L’Italtennis mantiene otto giocatori in top 100. Alle spalle di Sinner rimangono, senza variazioni rispetto alla scorsa settimana, Flavio Cobolli (n.6), Luciano Darderi (23) e Lorenzo Musetti (26). Il carrarino ha guadagnato 250 punti grazie al titolo vinto a Lione, il primo in quattro anni, ma non ha migliorato la posizione in classifica perchè sono contemporaneamente usciti dal suo ranking i 180 conquistati con la semifinale dell’anno scorso a Vienna. L’unico top 100 italiano a guadagnare posizioni rispetto alla precedente classifica è Mattia Bellucci (n. 66, +2).

Piccole variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata oggi dalla Wta dopo la conclusione del Wta 500 di Ningbo e del Wta 250 di Osaka. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten, è stabile al numero 35. Fa invece quattro passi indietro Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 69, che si è nuovamente operata al ginocchio sinistro e ha dato appuntamento al 2027. Ne fa sei avanti Lisa Pigato, 102esima, che ritocca ancora il primato personale e punta all’ingresso in top cento per la prima volta in carriera. Perde invece undici posizioni Lucrezia Stefanini, 118esima. Alle sue spalle risale tre gradini Lucia Bronzetti, uscita esattamente un anno fa dalla top cento, ora 132esima. Due posti più giù, invece, per Tyra Caterina Grant: la 18enne romana si attesta 154esima. Un solo scambio di poltrona nella top ten mondiale. In vetta c’è sempre Elena Rybakina, 30esima numero uno dell’Era Open, che inizia la sua settima settimana da regina. La kazaka, che si è confermata campionessa a Ningbo, precede Aryna Sabalenka, che al termine dello Us Open ha abbandonato lo scettro mondiale dopo 99 settimane consecutive (107 quelle complessive): la 28enne di Minsk, che negli ultimi mesi sembra essersi completamente smarrita, è staccata ora di 1.951 punti dalla rivale. Sul terzo gradino del podio c’è sempre Mirra Andreeva, che conferma il “best”. La 19enne russa precede di soli 81 punti la statunitense Jessica Pegula, quarta davanti alla connazionale Coco Gauff, quinta. Stabile l’ucraina Elina Svitolina, sesta davanti alla ceca Karolina Muchova, settima, sempre ad un paso dal primato personale. In ottava posizione risale la polacca Iga Swiatek che scavalca l’altra ceca Linda Noskova, ora nona. Alle spalle della campionessa di Wimbledon chiude l’elite mondiale l’ucraina Marta Kostyuk, decima.

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