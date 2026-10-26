Sole e caldo anomalo fino a 20°C, poi cambia tutto: quando arriva il freddo

(Adnkronos) – Alta pressione nell’ultima settimana di ottobre 2026 su gran parte dell’Italia, con giornate soleggiate e temperature fino a 20°C. Nel fine settimana, però, è possibile un’irruzione di aria più fredda da nord-est, con un calo termico e il ritorno delle piogge al Centro-Sud.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, precisa che l’unico elemento di variabilità risiederà nell’afflusso di correnti più fresche dai quadranti nord-orientali. Questi flussi, muovendosi lungo il bordo orientale dell’alta pressione, andranno a interessare parzialmente i settori adriatici del Centro e le regioni meridionali, favorendo una ventilazione moderata e qualche temporaneo annuvolamento, senza tuttavia dar luogo a fenomeni di rilievo.

In questo contesto di generale stabilità e cieli in prevalenza sereni, l’elemento caratterizzante sarà rappresentato dall’escursione termica giornaliera. Nelle ore notturne e al primo mattino le temperature minime si attesteranno su valori indicativamente compresi tra 5°C e 8°C nelle pianure e vallate interne, dove non si esclude anche qualche nebbia.

Durante le ore centrali del giorno, il soleggiamento però favorirà un rapido incremento termico: le massime supereranno agevolmente i 16-17°C, con punte che sulle zone pianeggianti e vallive del Centro-Sud tirrenico potranno raggiungere i 20°C.

Nel corso del fine settimana si attende tuttavia un cambiamento: un nucleo d’aria più fredda in discesa da nord-est potrebbe entrare con maggiore decisione sul territorio nazionale. Questo afflusso determinerebbe un generale calo delle temperature e un incremento dell’instabilità atmosferica, con il potenziale ritorno di precipitazioni in particolare sulle regioni del Centro-Sud.

NEL DETTAGLIO



Lunedì 26 – Al Nord: stabile con cielo generalmente poco nuvoloso; fresco al mattino e localmente nebbioso. Al Centro: tempo stabile e soleggiato. Al Sud e sulle Isole: soleggiato con ventilazione tesa da Nord e qualche rovescio sulla Sicilia settentrionale.

Martedì 27 – Al Nord: tempo stabile e soleggiato. Al Centro: poco nuvoloso; temperature massime in aumento. Al Sud e sulle Isole: tempo stabile, venti forti di Grecale.

Mercoledì 28 – Al Nord: stabilità atmosferica. Al Centro: poco nuvoloso Al Sud: sereno o poco nuvoloso, venti tesi di Grecale.

Tendenza – alta pressione sempre protagonista, possibile guasto delle condizioni meteo nel weekend, ancora ampiamente da confermare