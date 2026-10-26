Terremoto Campi Flegrei, sciame sismico scossa più forte con epicentro a Pozzuoli

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Sciame sismico nella terra dei Campi flegrei dove è ancora allarme terremoti: la scossa più alta nella mattinata con epicentro Pozzuoli

Nuovo allarme terremoto nella terra dei Campi Flegrei. Dalla tarda mattinata di oggi, lunedì 26 ottobre, la zona è interessata da uno sciame sismico comunicato dall’Osservatorio Vesuviano. La scossa più intensa registrata finora ha raggiunto una magnitudo di 2.3, mentre l’amministrazione comunale di Pozzuoli e la Protezione Civile hanno attivato il monitoraggio costante dell’evoluzione del fenomeno.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione – si legge in una nota del Comune di Pozzuoli – che a partire dalle ore locali 11:39 del 26/10/2026 (UTC 10:39 del 26/10/2026) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 4 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (4 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.3 ± 0.3”.

Nella stessa comunicazione si avverte che “in considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.