Trump insulta la Norvegia: “Fa schifo, non voglio nessun immigrato”

(Adnkronos) – “Francamente la Norvegia fa schifo, è diventata un cesso di Paese, veramente”. Donald Trump si lascia andare in una sfuriata di volgarità contro l’alleato Nato colpevole a suoi occhi di avergli negato, per la seconda volta, il premio Nobel per la Pace, assegnato quest’anno a Navi Pillay, giurista sudafricana ed ex giudice della Corte penale internazionale.

Durante il comizio della notte scorsa a Port Houron per sostenere il candidato repubblicano per il Senato in Michigan, Mike Rogers, e coprire di insulti islamofobici il candidato democratico Abdul El Sayed, il tycoon ha detto che intende riaprire ad immigrati di alcuni Paesi ma non della Norvegia “perché non ho avuto il premio Nobel”. “Non voglio nessuno della Norvegia”, ha detto ancora nel comizio nello stato del midwest che ha una comunità i norvegesi-americani di oltre 71mila persone, secondo gli ultimi dati dell’U.S. Census.

Non è la prima volta che Trump attacca Oslo per la mancata assegnazione del riconoscimento. Già nel 2025 era rimasto escluso dal premio, conferito invece a María Corina Machado. La leader dell’opposizione venezuelana aveva dedicato il riconoscimento al presidente americano per il suo sostegno alla causa venezuelana, arrivando poi a offrirgli la medaglia durante un incontro alla Casa Bianca, lo scorso gennaio. Trump l’ha accettata, ma il Comitato Nobel ha chiarito che il premio non può essere ceduto né condiviso: la vincitrice resta Machado.

Dopo la nuova esclusione, con il Nobel 2026 assegnato a Navi Pillay, Trump è tornato ad attaccare la Norvegia, definendo la decisione “vergognosa e imbarazzante” per non avergli riconosciuto i meriti che ritiene di aver maturato nella risoluzione dei conflitti internazionali. Una polemica che trascura un dettaglio fondamentale: il premio viene assegnato da un comitato indipendente, non dal governo norvegese.