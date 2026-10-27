Allegri rinuncia al ricorso “Voglio chiudere la vicenda Roma”

CASTEL VOLTURNO (ITALPRESS) – Massimiliano Allegri vuole archiviare le polemiche seguite alla sfida con la Roma e concentrarsi sul campo. Alla vigilia della partita contro il Monza, in programma domani all’U-Power Stadium, il tecnico del Napoli ha annunciato la decisione di rinunciare al ricorso contro la squalifica. “Stamattina ho deciso di rinunciare. Non si sa mai, magari ne prendo quattro. Il dispiacere è il fatto che non siamo riusciti a vincere, tutto il resto sono chiacchiere”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Allegri ha ribadito di voler mettere la parola fine alla vicenda: “Mi dispiace non andare in panchina, anche a Torino con la Juventus, ma tanto chi ci andrà farà molto meglio di me. Lo staff è molto bravo. Gasperini? Non ho sentito quello che ha detto, poi le frasi riportate possono essere sbagliate. Voglio che questa cosa sia chiusa. Non si cambiano squalifiche e risultato”.

Il tecnico ha quindi riportato l’attenzione sulla situazione della squadra, che deve recuperare terreno in classifica e migliorare alcuni aspetti del proprio gioco. In vista della trasferta di Monza, Allegri ha individuato nella gestione del possesso una delle aree su cui intervenire. “Secondo me abbiamo fatto bene con la Roma. Dobbiamo fare meglio nella distribuzione del gioco. Alcune volte non siamo riusciti a gestire e abbiamo forzato le giocate“.

Attenzione anche ai numeri difensivi: “Nel primo tempo abbiamo subito solo due reti, nella ripresa otto. Ci sono dei momenti in cui le cose vanno meno bene e devi alzare l’asticella”. Il Monza, ha ricordato l’allenatore, ha segnato 15 gol e richiederà dunque una prestazione attenta.

Il tecnico ha poi analizzato le soluzioni a disposizione in mezzo al campo, sottolineando l’importanza di avere tutti i giocatori disponibili. “Se davanti alla difesa gioca Lobotka ha delle caratteristiche, se invece c’è Gilmour è diverso. Se ci gioca De Bruyne ha un gioco verticale, ma non può farle tutte. L’importante è avere tutti a disposizione perchè i cambi diventeranno fondamentali”.



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