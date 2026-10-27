Camera: attacchi informatici quotidiani sotto controllo, nessuna emergenza

Roma, 27 ott. (askanews) – Con riferimento alle notizie relative ad attacchi a sisetemi informatici la Camera dei Deputati ha reso noto che “si tratta di una questione che non ha carattere di emergenza e che si presenta quotidianamente”. E che “sono state messe in campo tutte le misure di protezione, anche in collaborazione con ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) con cui è attivo un protocollo specifico”.

“Le misure – afferma ancora Montecitorio- possono prevedere anche la temporanea disattivazione di alcune funzionalità dei sistemi informatici, secondo prassi”.

“Risulta peraltro che da alcuni giorni si siano intensificati analoghi tentativi di attacco e pressioni sui sistemi informatici anche verso altre istituzioni nazionali, europee e internazionali”, fa sapere ancora la Camera.