Campi Flegrei, nuovo sciame sismico a Pozzuoli: tre scosse in pochi minuti, la situazione

(Adnkronos) – È in corso oggi, martedì 27 ottobre, uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Dalle 17.29 sino a pochi minuti fa ci sono state tre scosse a Pozzuoli. Come scrive sui social del Comune di Pozzuoli il sindaco Gigi Manzoni, “l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri della Centrale Operativa Polizia Municipale allo 081/8551891 o alla Protezione Civile allo 081/18894400.