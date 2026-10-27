Centrosinistra, Conte: fare presto per leader, stiamo dando vantaggio a Meloni

Roma, 27 ott. (askanews) – Il centrodestra ha una leader chiara, Giorgia Meloni, “parla con voce univoca”, il centrosinistra non può rispondere con “tante voci”, perché “non funziona. Dobbiamo trovare una voce sola”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando a ‘Tagadà’ su La7.

Bisogna “fare presto” ha insistito, “perché – attenzione – stiamo dando un grande vantaggio a Meloni. Io incontro tanti cittadini che me lo dicono e lo capiscono anche loro: Meloni in questo momento è lei (la leader, ndr), parla con voce univoca… Poi, per carità, non parla con la gente. Però manda dei video ben fatti, ben costruiti, legge il gobbo, sono belli patinati. Mentre qui ci sono tante voci: non funziona, dobbiamo trovare una voce che rappresenti tutti”.