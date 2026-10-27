Cristina Donà, online il videoclip ufficiale di “Possibili superstiti”

Roma, 27 ott. (askanews) – Dopo la pubblicazione lo scorso 13 ottobre di “Possibili Superstiti” primo singolo da “L’arte di scomparire” nuovo album di Cristina Donà in uscita il prossimo 27 novembre per l’etichetta Futurecords, è disponibile da oggi il videoclip ufficiale con la regia di Marco Jeannin.

Girato ad ottobre 2026 con un’intenzione narrativa ed estetica più vicina al piccolo cortometraggio che al classico videoclip, il video esplora la memoria e il rapporto con un ambiente naturale vissuto come rifugio in cui ritrovare serenità, ispirandosi all’ approccio visivo di Adolpho Veloso in Train Dreams. Ecco quindi che la decisione di lavorare esclusivamente con l’illuminazione naturale nasce da una precisa scelta artistica e fotografica, pensata per restituire l’autenticità dei luoghi e mantenere la figura del protagonista velata fino allo scatto finale a banco ottico: un ritratto volutamente fuori fuoco, simbolo di un equilibrio ritrovato anche nella propria imperfezione.

Possibili Superstiti è stata presentata, per la prima volta dal vivo lo scorso 13 ottobre, durante la serata finale del “Premio Strega Poesia 2026”.

Il brano è liberamente ispirato al film di di Jacques Audiard “Un sapore di ruggine e ossa” del 2012 con Marion Cotillard e Matthias Schoenaerts, a sua volta tratto dall’omonima raccolta di racconti di Craig Davidson.

“Un uomo e una donna si aggrappano l’uno all’altra per sopravvivere alla brutalità degli eventi – afferma Cristina Donà È la vita che li costringe a confrontarsi con improvvise catastrofi personali e repentine cadute a terra dove la polvere annebbia la vista e lascia in bocca un sapore aspro. L’elemento acqua spesso li sommerge, in senso fisico o metaforico: una forza che può farli annegare o sollevarli. Il brano, cantato in punta di voce, descrive la sottile membrana che ci permette di vivere, l’esile filo che sostiene le nostre esistenze. Ogni tanto arriva una cantilena morbida, come le onde di un mare calmo, che apre la vista su un paesaggio fatto di piccoli gesti di resistenza quotidiana e volontà di tenace sopravvivenza”.

Parte l’11 dicembre da Genova (Teatro Del Ponente) “L’Arte di scomparire tour”, organizzato da Ponderosa Music & Art, per fare poi tappa 13 Dicembre a Torino (Off Topic), il

15 gennaio 2027 al Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli (UD), il 21 Gennaio al Teatro Boiardo di Scandiano (RE), l’11 febbraio al Teatro Bibiena di Sant’Agata Bolognese (BO), il

12 Febbraio al Teatro Petrella di Longiano (FC), il 13 Febbraio allo SpazioTeatro89 di Milano, il 25 Febbraio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 5 Marzo al Teatro Borsoni di Brescia e il 18 Marzo all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari.