In Gran Bretagna tutti comprano la radio ‘italiana’ a manovella: “L’ultima risorsa nell’emergenza”

(Adnkronos) –

C’è un’emergenza? La radio a manovella made in Italy va a ruba in Gran Bretagna. La guerra ibrida è una realtà con cui bisogna confrontarsi, gli attacchi cyber possono mandare in tilt le reti. L’ultima risorsa? Una radio a manovella, riveduta e corretta. E realizzata in Italia, a Reggio Emilia. Nel Regno Unito, dopo gli alert del governo, l’elettrodomestico vola nelle vendite. La radio funziona con un generatore che produce energia elettrica grazie al movimento meccanico della manovella: niente prese, niente cavi. Solo il movimento.

“Negli ultimi anni abbiamo visto crescere in modo molto forte l’attenzione delle persone verso la preparazione alle emergenze. Le tensioni internazionali, gli eventi climatici estremi e le catastrofi naturali hanno fatto capire a molte famiglie quanto sia importante restare informati e in contatto quando le reti tradizionali non sono disponibili. Per noi non si tratta solo di una nuova linea di prodotti, ma di una responsabilità verso le comunità in cui operiamo”, dice all’Adnkronos/Labitalia Gabriele Torreggiani, vicepresidente di Midland, commentando la corsa all’acquisto delle radio ER in Gran Bretagna in risposta alla campagna governativa ‘Prepare’, popolarmente ribattezzata ‘Be Ready’: Downing Street ha invitato i cittadini del Regno Unito a dotarsi di scorte e attrezzature di prima necessità per affrontare eventuali emergenze nazionali, alluvioni improvvise e, soprattutto, cyber attacchi su vasta scala capaci di mandare in tilt le reti elettriche e idriche.

Dopo solo un giorno dall’annuncio del governo è andata quasi sold out la vendita delle radio d’emergenza Midland made in Reggio Emilia, dove c’è la filiale europea che gestisce questi prodotti e dove i modelli vengono rimodulati dagli standard americani a quelli europei. E proprio la casa produttrice Midland che ha messo a punto un vero e proprio kit di sopravvivenza.

“Da decenni – spiega- Midland lavora nell’elettronica per la comunicazione: dalle radio CB ai walkie-talkie, fino agli interfoni per moto, che quest’anno compiono vent’anni. È un’esperienza nata da una passione di famiglia e cresciuta sul campo, al fianco di professionisti, volontari e appassionati. Con la linea Emergency vogliamo mettere questo patrimonio di competenze al servizio di tutti: strumenti semplici, affidabili e autonomi, come l’ER300 Pro, che si ricarica a energia solare o a manovella e permette di ascoltare la radio, illuminare e ricaricare il telefono anche senza corrente”. “Il nostro impegno – sottolinea – è continuare a investire perché sempre più persone possano affrontare un’emergenza con serenità. Comunicare, in quei momenti, significa sentirsi meno soli e sapere che qualcuno è raggiungibile”.