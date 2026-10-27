Italian Film Festival Berlin 2026, al via con “Le città di Pianura”

Roma, 27 ott. (askanews) – Torna dal 10 al 14 novembre 2026 l’Italian Film Festival Berlin, giunto alla sua tredicesima edizione, che porterà al Kino in der Kulturbrauerei, nel quartiere di Prenzlauer Berg, una selezione di otto titoli rappresentativi del cinema italiano contemporaneo, accompagnati da incontri con i protagonisti.

Ad aprire il festival, martedì 10 novembre alle 19.45, sarà “Le città di pianura” di Francesco Sossai, con la partecipazione dell’attore Sergio Romano, David di Donatello 2026 come miglior attore protagonista, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione.

Mercoledì 11 novembre sarà la volta di “Tienimi presente”, presentato dal regista e protagonista Alberto Palmiero, mentre giovedì 12 novembre Pif e Michele Astori accompagneranno l’anteprima tedesca di “Che Dio perdona a tutti”.

Il programma proseguirà con “Gioia mia” di Margherita Spampinato, “Il bene comune” di Rocco Papaleo, “Primavera” di Damiano Michieletto, “Quasi Grazia” di Peter Marcias e “Buen Camino” di Gennaro Nunziante.

Anche quest’anno gli spettatori saranno chiamati ad assegnare il Premio del pubblico Italian Screens, votando i film al termine delle proiezioni, che saranno in versione originale con sottotitoli in inglese.

“È un grande piacere essere nuovamente a Berlino con Italian Screens, al fianco dell’Italian Film Festival Berlin.

Questa collaborazione ci permette di rinnovare un legame importante con il pubblico e con una città che

rappresenta un punto di riferimento per il cinema internazionale, promuovendo il meglio del cinema italiano

contemporaneo e favorendo nuove opportunità di incontro e diffusione sui mercati esteri. In questo percorso, il

Premio del Pubblico Italian Screens assume un significato particolare: rappresenta un’occasione preziosa per

rafforzare il rapporto diretto tra le nostre opere e gli spettatori, contribuendo al tempo stesso a valorizzare la

qualità professionale del nostro settore”, ha dichiarato Roberto Stabile, ideatore di Italian Screens e Direttore

per l’Internazionalizzazione di Cinecittà.

L’Italian Film Festival Berlin dedicherà anche quest’anno uno spazio agli studenti grazie a una sezione –

promossa grazie alla sinergia tra l’Ufficio Scuole dell’Ambasciata d’Italia con il contributo del MAECI – che

interesserà istituti scolastici primari e secondari della città di Berlino.

In programma due proiezioni: “La bicicletta di Bartali” (Bartali’s Bicycle) di Enrico Paolantonio (giovedì 12

novembre, ore 9.30) e “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio (venerdì 13 novembre, alle

9.30), con ingresso riservato agli studenti delle scuole coinvolte.

L’inizio del festival, inoltre, sarà preceduto dalla tappa berlinese di Flamingo, spettacolo di Luca Ravenna

promosso BIS Berlin in calendario sabato 7 novembre al Colosseum.

Il programma completo del festival è disponibile su www.italianfilmfestivalberlin.com.