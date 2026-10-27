“Non hanno un dubbio”, lo spettacolo di Luca Bizzarri arriva a Roma

Roma, 27 ott. (askanews) – “Non hanno un dubbio”, il nuovo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Luca Bizzarri, prodotto da ITC2000 e Best Live, arriva all’Ambra Jovinelli di Roma il 29 e 30 ottobre.

Nato dall’esperienza del fortunato podcast di Chora Media “Non hanno un amico” e dal successivo progetto teatrale omonimo, accolto con grande favore da pubblico e critica, “Non hanno un dubbio” rappresenta una nuova tappa nel percorso artistico di Bizzarri. In uno scenario in cui la realtà corre veloce e gli eventi si susseguono con ritmo incessante, l’autore rinnova il proprio sguardo satirico, adattandolo ai cambiamenti del presente con lucidità, intelligenza e straordinaria capacità di osservazione.

Attraverso una comicità raffinata, lo spettacolo offre una lettura originale del nostro tempo, mettendone in luce contraddizioni, paradossi e fragilità. Ne emerge un racconto ironico e tagliente della contemporaneità, filtrato dalla sensibilità di un interprete capace di trasformare l’attualità in materia teatrale. Vecchi e nuovi protagonisti della scena pubblica si modellano sullo spirito del proprio tempo e, come osserva Bizzarri, oggi sembrano accomunati da una caratteristica preoccupante: “non hanno dubbi”.

La comunicazione politica contemporanea, i fenomeni social, le tendenze e le contraddizioni del nuovo millennio vengono raccontati attraverso uno sguardo lucido e spesso impietoso, ma mai scontato.

Il tour prosegue al Teatro Politeama di Genova il 6 e 7 novembre, per poi fare tappa a Modena l’8 novembre e al Teatro Arcimboldi di Milano il 13 novembre. Dal 16 novembre sarà a Napoli, al Teatro Diana. Si riparte poi alla volta di Torino il 20 novembre, Parma il 22, Lugano il 25, Bologna il 26, Bassano il 27 e Mantova il 28.

A dicembre, il tour continuerà il 9 a Belluno, il 10 a Sacile, il 12 a Chiaravalle e il 13 a Norcia. La settimana successiva, gli appuntamenti proseguiranno a Badia Polesine il 16 dicembre, ad Argenta il 17, a San Bonifacio il 18 e a San Giovanni in Persiceto il 19.