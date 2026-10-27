Per Alcaraz debutto vincente a Vienna

Roma, 27 ott. (askanews) – Buona la prima per Carlos Alcaraz a Vienna. Il numero 3 del mondo, che tornava sul cemento indoor austriaco cinque anni dopo l’ultima volta, debutta con un successo convincente ma sofferto contro Karen Khachanov, n.24 del ranking. 6-4, 7-6 i parziali per Carlitos, in un match con tanti alti e bassi e alcuni colpi magici tipici del fuoriclasse di Murcia. Il vincitore degli ultimi Aus Open è partito sotto di un break, riuscendo a ribaltare un set che sembrava parlare russo. Agli ottavi Alcaraz, seconda testa di serie del seeding, aspetta ora il vincente di Rodionov-Basilashvili.