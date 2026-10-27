Porsche: utile operativo a 1,74 mld nei 9 mesi, ricavi -5,9%

Milano, 27 ott. (askanews) – Porsche ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un utile operativo di 1,74 miliardi di euro, rispetto ai 40 milioni dello stesso periodo del 2025, beneficiando soprattutto dei minori oneri legati alla ristrutturazione. I ricavi sono diminuiti del 5,9% a 25,28 miliardi di euro, a fronte di consegne in calo del 16% a 178.532 vetture. Il margine operativo è salito al 6,9% dallo 0,2% di un anno prima. Il costruttore tedesco, controllato dal gruppo Volkswagen, ha confermato le previsioni per l’intero esercizio.

Il miglioramento della redditività riflette soprattutto la forte riduzione degli oneri per il riallineamento strategico, scesi a circa 500 milioni di euro rispetto ai 2,7 miliardi dei primi nove mesi del 2025. Il margine Ebitda della divisione automotive è aumentato al 17,3% dall’11,9%.

“Stiamo attuando il nostro riallineamento strategico con coerenza e rapidità. Ci concentriamo sul nostro core business, su una struttura dei costi competitiva e su un aumento sostenibile della redditività”, ha dichiarato il Ceo Michael Leiters.

Il cash flow netto automotive è salito a 2,5 miliardi di euro da 1,34 miliardi, grazie principalmente agli incassi derivanti dalla cessione delle partecipazioni in Bugatti Rimac e Rimac Group, completata a settembre. L’operazione ha generato un incasso di 984 milioni e una plusvalenza di 593 milioni, contabilizzata nel risultato finanziario. La liquidità netta automotive ha raggiunto 8,23 miliardi a fine settembre.

Nel terzo trimestre il cash flow ha risentito di oneri tra 100 e 200 milioni legati alla ristrutturazione, di 250 milioni destinati agli obblighi pensionistici e di 200 milioni per i dazi statunitensi.

Sul fronte commerciale, il Nord America resta il principale mercato con 56.088 consegne, mentre in Cina proseguono le difficoltà legate alla concorrenza locale. La quota delle vetture completamente elettriche sulle consegne è scesa al 21,7% dal 23,1%.

Porsche ha confermato per il 2026 ricavi tra 35 e 36 miliardi di euro e un margine operativo compreso tra il 5,5% e il 7,5%. Il margine di cash flow netto automotive è atteso tra il 5,5% e il 7,5%, mentre quello Ebitda tra il 15% e il 17%.

Il gruppo prosegue intanto il riassetto previsto dalla strategia “Sportwagenschmiede 35”, concentrandosi sul core business, sulla riduzione dei costi e su una minore intensità di capitale. Ad agosto Porsche ha firmato un accordo con Tata Consultancy Services per la cessione della controllata Mhp, operazione il cui completamento è previsto entro i prossimi 12 mesi.