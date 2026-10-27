Schillaci “Grazie a Mattarella, ha ribadito quanto sia importante la centralità del Servizio Sanitario Nazionale”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Vorrei partire da una considerazione delle parole pronunciate ieri dal Presidente Mattarella, che ringrazio perché ha ribadito quanto sia importante il Servizio Sanitario Nazionale, la centralità del Servizio Sanitario Nazionale”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo in videocollegamento al Festival delle Regioni, in svolgimento a Firenze.

“E’ un sistema, come io ripeto sempre, e come ha detto ieri anche il presidente Fedriga, che rappresenta veramente un patrimonio della nostra Repubblica, io dico forse l’infrastruttura migliore che abbiamo nel nostro Paese. Di questo sono fortemente convinto, sono da sempre il primo difensore del Servizio Sanitario Nazionale e non possiamo venir meno ai principi ai quali si è ispirato quando è stato fondato nel 1978. Ricordo l’universalismo, la gratuità delle cure, l’attenzione per le persone più fragili”.

Il Servizio Sanitario Nazionale “è un modello invidiato in tutto il mondo, invidiato anche da governi che non sono allineati col governo del quale io faccio parte, e visto come un punto di riferimento, dall’Inghilterra al Brasile, che hanno governi molto diversi da quello che di cui mi pregio di far parte in questo momento. Noi non possiamo certo arretrare su quelli che sono stati i principi ai quali è stato ispirato il nostro Servizio Sanitario Nazionale”, ha concluso Schillaci.

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