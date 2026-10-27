‘Strani animali e altre storie’, 20 racconti nati dai disegni dei bambini

(Adnkronos) – La fantasia dei bambini diventa un libro che unisce arte, letteratura e solidarietà. Si intitola ‘Strani animali e altre storie’ il nuovo volume della collana Segni e Storie, ideato dalla fotografa, giornalista Silvia Amodio, presidente dell’associazione ‘Alimenta l’amore Ets’, e promosso dall’associazione in collaborazione con Coop Lombardia. Il libro nasce dai disegni realizzati durante il Festival delle Bambine e dei Bambini al Castello Sforzesco di Milano nel mese di maggio, successivamente reinterpretati dall’illustratrice Anna Ciammitti e trasformati in fonte d’ispirazione per venti scrittori. Il risultato è un’opera corale nella quale i bambini non sono soltanto destinatari delle storie, ma protagonisti della loro creazione. Un incontro tra lo sguardo libero dell’infanzia e l’esperienza narrativa degli adulti che restituisce valore alla fantasia come strumento di espressione e conoscenza.

“In alcuni momenti critici della mia vita la lettura non è stata soltanto uno svago, ma una guida che mi ha aiutato a prendere decisioni importanti e a sentirmi meno sola. Penso che oggi i bambini dedichino alla lettura poco tempo, distratti dallo schermo del cellulare e dai troppi impegni – racconta Amodio – Abbiamo dichiarato guerra alla noia. E, senza volerlo, forse abbiamo dichiarato guerra anche all’immaginazione. La noia, soprattutto nell’infanzia, non è un problema da risolvere. È un tempo da abitare. È quello spazio silenzioso in cui la mente comincia a costruire mondi, inventare personaggi, fare domande. È il luogo in cui nasce la creatività, prima ancora di avere un nome. Leggere è un atto rivoluzionario. Così ho invitato i piccoli, di età compresa tra i tre e i dieci anni, a partecipare a un laboratorio di disegno sotto la supervisione di un illustratore. Da quei disegni sono nate venti tavole, che hanno ispirato i racconti di questo libro”.

“Con Anna (Ciammittin ndr) – prosegue – abbiamo dialogato a lungo per trovare il modo di armonizzare il suo lavoro con quello dei bambini. All’inizio si percepiva uno stacco tra la sua matita e la loro, poi, prova dopo prova, siamo arrivati a un equilibrio che trovo perfetto. Ha saputo accogliere i segni dei piccoli e restituirli in immagini poetiche e visionarie. Così uno scarabocchio è diventato un groviglio di pensieri, oppure il fumo che esce dal tubo di scappamento di un’auto”. ‘Strani animali e altre storie’ prosegue il percorso editoriale avviato con ‘Il rinoceronte che voleva colorare il mondo’, confermando la vocazione della collana Segni e Storie a coniugare creatività, cultura e impegno sociale. Il ricavato del libro, disponibile dal 24 ottobre, al costo di 7,50 euro, nei punti vendita Coop Lombardia, sarà interamente devoluti a Soleterre per sostenere i progetti di oncologia pediatrica in Italia.