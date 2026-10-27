Ucraina, in vigore la tregua a Oleshky. Missili russi su un ponte a Kiev

(Adnkronos) –

E’ entrata in vigore la pace a Oleshky oggi martedì 27 ottobre, secondo quanto annunciato da Mosca. Ma gli attacchi della Russia sono prrosegiti in altre regioni.

“Nell’ambito dei preparativi per un’operazione umanitaria nella zona di Oleshky, nella regione di Kherson, le forze armate della Federazione Russa hanno interrotto il fuoco nel settore di Kherson a partire dalle 4:00, ora di Mosca”. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo su Telegram. La sospensione dei combattimenti, accettata da entrambe le parti in causa, dovrebbe consentire lo svolgimento di un’operazione umanitaria nella località dove gli abitanti, rimasti intrappolati, sono privi di cibo e medicinali da diverse settimane. Analogo comunicato da parte delle forse ucraine: ““Oleshky: cessate il fuoco e assistenza ai civili. Vi ricordiamo che a partire dalle 3:00 del mattino del 27 ottobre, ora di Kiev, l’Ucraina sta attuando un cessate il fuoco in un’area designata per condurre un’operazione umanitaria nella città temporaneamente occupata di Oleshky, nella regione di Kherson”, scrive lo stato maggiore ucraino secondo quanto riportato da Ukrinform.

Nel frattempo un attacco russo ha danneggiato un importante ponte sul fiume Dnipro a Kiev, Pivdennyi. Lo ha reso noto il sindaco della città, in seguito a notizie riguardanti il lancio di diversi missili balistici verso la capitale ucraina. “Un attacco ha colpito il Ponte Meridionale. Anche le infrastrutture della metropolitana presenti sul ponte hanno subito danni”, ha scritto su Telegram il sindaco Vitaly Klitschko; i funzionari cittadini hanno aggiunto che il transito dei treni sul ponte è stato sospeso.

E, “a seguito di attacchi nel distretto di Novobavarskyi, si registrano già due morti e quattro feriti. Sono stati danneggiati condomini, abitazioni private e veicoli”. Lo scrive sul suo canale Telegram il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, come riporta l’agenzia Ukrinform.