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Vismara (FederlegnoArredo): “Internazionalizzazione resta leva fondamentale per crescita filiera”

| 27 Ottobre 2026 18:07 | 0 commenti

Vismara (FederlegnoArredo): “Internazionalizzazione resta leva fondamentale per crescita filiera”

AdnKronos
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(Adnkronos) – L’internazionalizzazione? “Resta una leva fondamentale per la crescita della nostra filiera, ma oggi non possiamo limitarci a invitare le imprese a cercare nuovi mercati, dobbiamo creare le condizioni perché possano raggiungerli e competere ad armi pari”. Così Elia Vismara, presidente di FederlegnoArredo, nel corso dell’assemblea della federazione. 

“Questo significa lavorare perché l’Europa contrasti la concorrenza sleale, garantisca un accesso equo ai mercati e alle materie prime e riconosca il valore degli investimenti che le aziende realizzano. Occorre accompagnare le imprese nell’apertura di nuove opportunità, senza perdere di vista i mercati consolidati”, conclude. 

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