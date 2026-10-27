Yemen, Houthi: “Colpita la più grande raffineria dell’Arabia Saudita”. Esplosioni a Riad

(Adnkronos) – Gli Houthi yemeniti hanno colpito con un missile balistico la più grande raffineria di petrolio dell’Arabia Saudita, dopo settimane di attacchi destabilizzanti contro il principale esportatore mondiale di greggio, secondo le ultime news di oggi martedì 27 ottobre. “Le forze armate yemenite sono riuscite a colpire la raffineria di Ras Tanura, nella provincia orientale, con un missile balistico”, ha scritto su X il portavoce militare Houthi, Yahya Saree, aggiungendo che l’attacco ha provocato “incendi di vaste proporzioni”.

Esplosioni sono state udite nella capitale saudita Riad. Lo segnala l’agenzia Afp. La tv satellitare al-Arabiya, di proprietà saudita, riferisce di un’allerta diramata dalle autorità per “minaccia aerea ostile” mentre prosegue l’escalation tra gli Houthi del vicino Yemen e la monarchia del Golfo.

La coalizione militare araba a guida saudita rende noto via X che sono stati intercettati e distrutti due missili balistici lanciati dagli Houthi dello Yemen in direzione di Riad.

Un funzionario del gruppo ribelle yemenita ha affermato che la decisione del parlamento egiziano di autorizzare il supporto militare all’Arabia Saudita per difendersi dagli attacchi degli Houthi equivale a una dichiarazione di guerra. “L’Egitto e il suo parlamento hanno dichiarato il loro sostegno a quella che viene definita la difesa del Regno dell’Arabia Saudita e, così facendo, dichiarano guerra alla Repubblica dello Yemen”, ha detto Mohammed Ali al-Houthi, membro dell’ufficio politico degli Houthi, in un messaggio su Telegram.