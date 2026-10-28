Nba, contro Portland arriva il primo ko per i Lakers. Si sbloccano i Knicks

ROMA (ITALPRESS) – Arriva il primo ko stagionale per i Los Angeles Lakers, che si arrendono sul proprio parquet a Portland per 136-129. Non basta ai gialloviola un Luka Doncic in formato Mvp. Lo sloveno mette a referto 41 punti, 5 rimbalzi e 9 assist. Premiata la solidità dei Trail Blazers, che mandano quattro giocatori oltre i 20 punti. Deni Avdija e Ja Morant chiudono con 23 punti, seguiti da Jrue Holiday (22) e Damian Lillard (21).

Si sbloccano i New York Knicks. I campioni in carica, dopo tre sconfitte in fila, domano Detroit al Madison Square Garden 111-97. Protagonista Karl-Anthony Towns con 27 punti e 20 rimbalzi in 33 minuiti di gioco, lo segue Jalen Brunson con 23 punti e 7 assist. Primo ko per i Pistons.

San Antonio non sbaglia e si sbarazza di Sacramento 130-103. Victor Wembanyama batte un colpo e ne mette 29 con 10 rimbalzi e 5 stoppate, mentre sponda Kings Domantas Sabonis sfiora la tripla doppia con 20 punti, 14 rimbalzi e 8 assist. A Boston serve un overtime per spuntarla su Brooklyn. Al TD Garden i Celtics si fanno riprendere dal +4 (117-113) negli ultimi 4 secondi e rischiano anche di perdere al supplementare. Decisivo Jason Tatum (40 punti con 5 rimbalzi e 8 assist), che mette dentro il buzzer beater del 125-124 finale. Buona prova anche per Paul George, che contribuisce con 20 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Michael Porter Jr (27 punti) e Julius Randle (24 punti) ci provano, ma per i Nets arriva la quarta sconfitta in altrettante uscite.

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