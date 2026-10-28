X
<
>

Serie A, oggi Monza-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

| 28 Ottobre 2026 09:04 | 0 commenti

Serie A, oggi Monza-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Il Napoli torna protagonista in Serie A. Oggi, mercoledì 28 ottobre, gli azzurri sfidano il Monza – in diretta tv e streaming – in trasferta nella nona giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dal pareggio show contro la Roma per 3-3 al Maradona, mentre quella di Juric ha perso contro il Torino in trasferta per 3-2. 

 

La sfida tra Monza e Napoli è in programma oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsamiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric. 

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri. 

 

Monza-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA