Serie A, oggi Monza-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Napoli torna protagonista in Serie A. Oggi, mercoledì 28 ottobre, gli azzurri sfidano il Monza – in diretta tv e streaming – in trasferta nella nona giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dal pareggio show contro la Roma per 3-3 al Maradona, mentre quella di Juric ha perso contro il Torino in trasferta per 3-2.

La sfida tra Monza e Napoli è in programma oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsamiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.

Monza-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.