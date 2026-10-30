Cortei, Salvini: gravi parole di attivista che in tv giustifica violenze

Roma, 30 ott. (askanews) – “‘È bene che abbiate paura’, ‘qualche vetrina spaccata li farà risvegliare’. Parole gravissime pronunciate in diretta Tv da un’attivista di sinistra che arriva a giustificare la violenza e i danneggiamenti. Manifestare è un diritto, spaccare vetrine, aggredire le Forze dell’ordine e intimidire le persone NO. Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa, ai commercianti e a tutti i cittadini perbene”. Lo ha scritto su Facebook il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, leader della Lega, rilanciando uno spezzone di una trasmissione tv con le dichiarazioni di un’attivista sulle manifestazioni di protesta.