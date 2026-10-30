X
<
>

Cortei, Salvini: gravi parole di attivista che in tv giustifica violenze

| 30 Ottobre 2026 19:25 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 30 ott. (askanews) – “‘È bene che abbiate paura’, ‘qualche vetrina spaccata li farà risvegliare’. Parole gravissime pronunciate in diretta Tv da un’attivista di sinistra che arriva a giustificare la violenza e i danneggiamenti. Manifestare è un diritto, spaccare vetrine, aggredire le Forze dell’ordine e intimidire le persone NO. Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa, ai commercianti e a tutti i cittadini perbene”. Lo ha scritto su Facebook il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, leader della Lega, rilanciando uno spezzone di una trasmissione tv con le dichiarazioni di un’attivista sulle manifestazioni di protesta.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA