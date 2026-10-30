Farmaci, ematologo Tosetto: “Anticoagulanti in anziano, serve bilancio rischio-beneficio”

(Adnkronos) – “Le terapie anticoagulanti, specialmente nel paziente con episodi di tromboembolismo venoso, hanno una durata che classicamente è definita in un periodo di 6-12 mesi, ma che varia in funzione della presentazione clinica: può protrarsi per molto tempo nei pazienti con trombosi senza causa apparente, mentre è generalmente più breve quando provocata da fattori di rischio come traumi o interventi chirurgici. La durata delle terapie nei pazienti anziani rimane un argomento di grande dibattito scientifico, poiché si tratta di soggetti particolarmente fragili in cui è sempre necessario un attento bilancio tra il rischio emorragico e il beneficio offerto da questi farmaci”. Lo ha detto Alberto Tosetto, direttore del reparto di Ematologia dell’ospedale di Vicenza, oggi a Roma, in occasione del XXIX Congresso nazionale Siti – Società italiana per lo studio dell’emostasi e della trombosi.

Per salvaguardare la popolazione della terza età, “l’approccio consiste nell’identificare i fattori di rischio principali per l’emorragia e le fragilità del paziente – chiarisce l’esperto – Ma soprattutto, ed è il punto che sta venendo alla ribalta con maggiore interesse, occorre valutare le preferenze del paziente e la possibilità che abbia accesso a dei caregiver che lo supportino nell’utilizzo corretto della terapia”. Sulle prospettive di trattamento per il futuro per Tosetto “le novità sul fronte terapeutico arriveranno con nuovi farmaci, specialmente in alcuni tipi, particolari di trombosi, come quelle provocate da accessi venosi da catetere”, conclude.