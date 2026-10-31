Ballando con le stelle, stasera su Rai1: le anticipazioni e l’ospite speciale

(Adnkronos) –

Ballando con le stelle torna con la quinta puntata oggi, sabato 31 ottobre, alle 21.25 su Raiuno. Il dance show condotto da Milly Carlucci riparte dopo l’eliminazione della prima coppia – quella formata da Massimo Ghini e Valentina Fiorini – e dopo il successo di tappa ottenuto da Alessandro Matri e Giada Lini. Si profila un altro sabato ‘movimentato’, sulla scia dei confronti accesi tra concorrenti e giuria.

Ballerina per una notte sarà Serena Autieri che – con la complicità del maestro Luca Favilla – proporrà una performance sulle note di ‘Diamonds’, all’insegna della grande energia del musical, in un’esibizione capace di fondere danza, musica e spettacolo. L’occasione sarà anche quella di presentare ‘Moulin Rouge’, il celebre musical che conquista il pubblico con le sue atmosfere, la potenza delle sue canzoni e delle sue scene.

Tornando alla gara, saranno dodici le esibizioni della serata, al momento solo la coppia di Massimo Ghini con Valentina Fiorini è stata eliminata. Queste le coppie in pista: Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti; Manuela Moreno – Carlo Aloia; Noemi Bocchi – Giovanni Pernice; Alessandro Matri – Giada Lini; Andy Diaz – Gioia Giovanatti; Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina; Anna Safroncik – Leonardo Lini; Alberto Ravagnani – Erika Martinelli; Monica Guerritore – Luca Urso; Riccardo Rossi – Elisa Terrasi; Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli; Ornella Muti – Pasquale La Rocca.

Ad alzare le palette con i voti, la Giuria di esperti, composta dalla presidente Carolyn Smith, con Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Come sempre, a bordo pista, ci saranno Simona Ventura e Francesca Fialdini, che insieme a Rossella Erra divideranno il tesoretto in 3, facendo salire in classifica le coppie per loro più meritevoli.

Non mancheranno i ‘Tribuni del popolo’, ovvero Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci del popolo che commenteranno le esibizioni dei finalisti. Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle e su RaiPlay.