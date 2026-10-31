Halloween, il ‘Vade retro’ della Chiesa: le iniziative in tutta Italia, dalla notte dei santuari alla festa della luce

(Adnkronos) –

Vade retro Halloween. Mentre in tanti si preparano a festeggiare la notte delle streghe, la Chiesa italiana per il 31 ottobre controbatte con una serie di iniziative dal nord al sud del Paese. L’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei – modificando il calendario – per stasera promuove la ‘notte del santuari’, iniziativa che dal 2019 si svolgeva a giugno per valorizzare i Santuari come luoghi di evangelizzazione, accoglienza e pellegrinaggio. L’evento, informa l’agenzia dei Vescovi Sir, raccoglierà 150 appuntamenti in tutta Italia, tra veglie di preghiera, pellegrinaggi, testimonianze e momenti artistici e culturali. Nella capitale, come alternativa al laicissimo ‘dolcetto e scherzetto’ si svolgerà la ‘Notte di Ognissanti – Notte di luce’, organizzata dal Snc-Charis Italia sul tema “Voi siete la luce del mondo. Nel dettaglio, nella parrocchia di Santa Dorotea in Trastevere, a partire dalle 21, si svolgerà una solenne concelebrazione con momenti di adorazione, evangelizzazione e confessioni. Stessa iniziativa anche a Trento che aderisce all’appuntamento.

Un vero e proprio anti-Halloween l’appuntamento organizzato dalle Sorelle Clarisse di Bra nella chiesa del Monastero: il programma prevede la recita del rosario alle 20.30, l’Adorazione eucaristica alle 21 e la celebrazione della messa alle 22. I giovani della diocesi di Padova stasera si danno appuntamento per ‘Santi nella notte’ tra musica, animazione, testimonianza e preghiera in programma all’Opsa di Sarmeola. L’evento, durante il quale si tiene il concerto elettrico dei Reale, è promosso dalla Fraternità Vivere da Dio in collaborazione con la Pastorale dei giovani della diocesi di Padova. A Ravenna si farà l’alba con la ‘veglia di tutti i santi’. Sotto la Madonnina, la chiesa di Milano ha organizzato la ‘Notte dei Santi 2026’. I ragazzi della diocesi si ritroveranno nella Basilica di Sant’Ambrogio, dove, in un cammino a tappe, vivranno momenti di festa e di preghiera col vescovo. Ad Asti, alla ‘Festa della luce’ organizzata dalla parrocchia del Sacro cuore un ‘happy hour’ sacro nella ‘cena con delitto’ e alle 21 la ‘Veglia dei Santi’: attraverso il ricordo e le storie dei santi i partecipanti saranno invitati a riscoprire la chiamata alla santità come un cammino possibile, alla portata di tutti.