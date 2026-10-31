Lavoro, Sindacati: sottoscritto primo nuovo Ccnl Sorveglianza Antincendio

Milano, 31 ott. (askanews) – “Siglato unitamente alle associazioni datoriali Anisa ed Angaf, il verbale di stipula del nuovo contratto unico della Sorveglianza Antincendio per l’ambito civile e terrestre che sarà applicato a circa 6 mila addetti impiegati anche su importanti infrastrutture quali strade ed autostrade, stazioni ferroviarie e ospedali”. A riferirlo unitariamente sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti spiegando che “si tratta di un grande risultato che soddisfa le più ottimistiche previsioni e senza precedenti perché è il primo ccnl specifico per la categoria “.

“Con questo ccnl – spiegano le organizzazioni sindacali in una nota – viene garantito alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore un recupero reale del potere di acquisto con un incremento economico complessivo annuo a regime pari 3.575 euro riferito alle sole voci retributive fisse. Il ccnl avrà una durata triennale con decorrenza dal 1 Gennaio 2027 e scadenza al 31 Dicembre 2029 ed è strutturato su 7 livelli di inquadramento professionale, prevedendo a chiusura del triennio di vigenza un aumento di 275 euro mensili rispetto al contratto attualmente applicato agli addetti del settore”.

“Tra gli elementi salienti del nuovo contratto – affermano infine Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – viene riconosciuto il lavoro straordinario ed è prevista l’immediata attivazione della previdenza complementare integrativa. Da febbraio 2029 verrà attivata l’assistenza sanitaria integrativa, il cui costo sarà a totale carico delle aziende e viene introdotto il ticket restaurant. Vengono anche introdotte 32 ore di permesso retribuito per le ex festività e gli scatti di anzianità”.