Manovra, Fumarola: Scuola, no a qualsiasi ipotesi taglio organici

Milano, 31 ott. (askanews) – “La Cisl esprime una netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di taglio degli organici della scuola e ne chiede il ritiro. Di fronte al disagio delle nuove generazioni, alle povertà educative e alle crescenti difficoltà del lavoro scolastico, servono investimenti e personale, a partire da docenti e ATA e non certamente tagli”. E’ quanto sottolinea la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola in una nota.

“L’istruzione è una priorità strategica per il Paese: ridurne le risorse significa indebolire i diritti dei giovani, la coesione sociale e le prospettive di sviluppo. Il Governo apra subito un confronto. La disponibilità della Cisl al dialogo richiede risposte concrete: se i tagli saranno confermati, sosterremo tutte le necessarie iniziative di mobilitazione della categoria”, aggiunge la Cisl nella nota.