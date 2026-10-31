MotoGP, Acosta vince la sprint in Malesia davanti a Marc Marquez e Bezzecchi. Forfait Martin

SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Pedro Acosta vince la sprint race del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo della Ktm precede il connazionale e leader della classifica piloti, Marc Marquez (Ducati) e Marco Bezzecchi (Aprilia). Quarta posizione per Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), che ha guidato la corsa fino a tre giri dalla fine. Quinto posto per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), davanti a Pecco Bagnaia (Ducati). Poi Brad Binder (Ktm), Diogo Moreira (Honda), Enea Bastianini (Ktm Tech3) e Johann Zarco (Honda). Caduta a sette giri dalla fine per il poleman Alex Marquez con qualche goccia di pioggia sul circuito.

Con il forfait di Jorge Martin, Marc Marquez sale a +19 sul connazionale e consolida la vetta della classifica piloti. “Per me era un rischio, non avevo il controllo di quel che succedeva sulla moto. Ho preferito riposare, guadagno un giorno di recupero per il Qatar. Il Mondiale ovviamente si allontana, ma ora non ci penso sinceramente. Sicuramente ci proverò fino alla fine”, ha detto Martin a Sky Sport dopo la decisione di rinunciare alla gara.

ORDINE D’ARRIVO

1. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 20’04″090 alla media di 165,7 km/h

2. Marc Marquez (Esp) Ducati a 0″578

3. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 1″310

4. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 1″793

5. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 5″053

6. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 8″330

7. Brad Binder (Rsa) Ktm 8″484

8. Diogo Moreira (Bra) Honda 9″001

9. Enea Bastianini (Ita) Ktm 9″101

10. Johann Zarco (Fra) Honda 9″545

POLE ALEX MARQUEZ

Alex Marquez trova la pole position a Sepang, al Gp di Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota del team Gresini ha preceduto suo fratello Marc Marquez (+0″070) e Pedro Acosta (+0″084). Alex Marquez non partiva in pole da 420 giorni: l’ultima volta era accaduto nel 2025 nel GP di casa di Barcellona. In seconda fila Ai Ogura (4°), Marco Bezzecchi (5°) e Fabio Di Giannantonio (6°). Più indietro Enea Bastianini (7°), Johann Zarco (8°) e Franco Morbidelli (9°), mentre Pecco Bagnaia scatterà decimo. Le ultime due posizioni della Q2 sono andate a Joan Mir (Honda HRC Castrol) e Maverick Vinales. Jorge Martin, secondo nel Mondiale a -10 da Marc Marquez, ha alzato bandiera bianca prima delle qualifiche. Una settimana fa si è rotto il polso destro, ieri ha provato a guidare ma oggi ha dato forfait.

GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Alex Marquez (Esp) Ducati 1’56″493

alla media di 171,3 km/h

2. Marc Marquez (Esp) Ducati 1’56″563

3. Pedro Acosta (Esp) Ktm 1’56″577

2^ fila

4. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 1’56″617

5. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 1’56″668

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1’56″842

3^ fila

7. Enea Bastianini (Ita) Ktm 1’56″970

8. Johann Zarco (Fra) Honda 1’57″016

9. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1’57″268

4^ fila

10. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1’57″287

11. Joan Mir (Esp) Honda 1’57″343

12. Maverick Viñales (Esp) Ktm 1’57″737

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).