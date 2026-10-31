MotoGP, pole di Alex Marquez davanti a Marc in Malesia. Forfait Martin

SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Alex Marquez trova la pole position a Sepang, al Gp di Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota del team Gresini ha preceduto suo fratello Marc Marquez (+0″070) e Pedro Acosta (+0″084). Alex Marquez non partiva in pole da 420 giorni: l’ultima volta era accaduto nel 2025 nel GP di casa di Barcellona. In seconda fila Ai Ogura (4°), Marco Bezzecchi (5°) e Fabio Di Giannantonio (6°). Più indietro Enea Bastianini (7°), Johann Zarco (8°) e Franco Morbidelli (9°), mentre Pecco Bagnaia scatterà decimo. Le ultime due posizioni della Q2 sono andate a Joan Mir (Honda HRC Castrol) e Maverick Vinales. Jorge Martin, secondo nel Mondiale a -10 da Marc Marquez, ha alzato bandiera bianca prima delle qualifiche. Una settimana fa si è rotto il polso destro, ieri ha provato a guidare ma oggi ha dato forfait.

GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Alex Marquez (Esp) Ducati 1’56″493

alla media di 171,3 km/h

2. Marc Marquez (Esp) Ducati 1’56″563

3. Pedro Acosta (Esp) Ktm 1’56″577

2^ fila

4. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 1’56″617

5. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 1’56″668

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1’56″842

3^ fila

7. Enea Bastianini (Ita) Ktm 1’56″970

8. Johann Zarco (Fra) Honda 1’57″016

9. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1’57″268

4^ fila

10. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1’57″287

11. Joan Mir (Esp) Honda 1’57″343

12. Maverick Viñales (Esp) Ktm 1’57″737

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).