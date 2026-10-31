MotoGP, pole di Alex Marquez davanti a Marc in Malesia. Forfait Martin

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SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Alex Marquez trova la pole position a Sepang, al Gp di Malesia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota del team Gresini ha preceduto suo fratello Marc Marquez (+0″070) e Pedro Acosta (+0″084). Alex Marquez non partiva in pole da 420 giorni: l’ultima volta era accaduto nel 2025 nel GP di casa di Barcellona. In seconda fila Ai Ogura (4°), Marco Bezzecchi (5°) e Fabio Di Giannantonio (6°). Più indietro Enea Bastianini (7°), Johann Zarco (8°) e Franco Morbidelli (9°), mentre Pecco Bagnaia scatterà decimo. Le ultime due posizioni della Q2 sono andate a Joan Mir (Honda HRC Castrol) e Maverick Vinales. Jorge Martin, secondo nel Mondiale a -10 da Marc Marquez, ha alzato bandiera bianca prima delle qualifiche. Una settimana fa si è rotto il polso destro, ieri ha provato a guidare ma oggi ha dato forfait.
GRIGLIA DI PARTENZA
1^ fila
1. Alex Marquez (Esp) Ducati 1’56″493
alla media di 171,3 km/h
2. Marc Marquez (Esp) Ducati 1’56″563
3. Pedro Acosta (Esp) Ktm 1’56″577
2^ fila
4. Ai Ogura (Jpn) Aprilia 1’56″617
5. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 1’56″668
6. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1’56″842
3^ fila
7. Enea Bastianini (Ita) Ktm 1’56″970
8. Johann Zarco (Fra) Honda 1’57″016
9. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1’57″268
4^ fila
10. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1’57″287
11. Joan Mir (Esp) Honda 1’57″343
12. Maverick Viñales (Esp) Ktm 1’57″737
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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