Serie A, il Bologna vince 2-1 in rimonta sul Monza: Pobega e Bernardeschi su rigore stendono i brianzoli

(Adnkronos) –

Il Bologna di Palladino conquista la terza vittoria consecutiva, superando il Monza per 2-1 e tornando a vincere al Dall’Ara dopo 202 giorni. I rossoblù al quarto successo nelle ultime cinque confermano il loro ottimo momento di forma sotto la gestione dell’ex tecnico dei brianzoli. Ora in classifica si trovano in settima posizione insieme a Napoli e Juventus con 14 punti, mentre i biancorossi restano fermi a quota 7 al 16° posto.

La partita si mette subito in salita per i padroni di casa, con Varela che porta avanti il Monza su rigore dopo sei minuti. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare: Pobega firma il pareggio con un bel sinistro al volo al 33′ e Bernardeschi completa la rimonta al 59′ trasformando con freddezza un penalty.

All’81’ Skorupski diventa protagonista assoluto, neutralizzando il rigore di Cutrone e blindando tre punti preziosissimi. Palladino festeggia così un altro successo, frutto di intensità, qualità e di un nuovo assetto tattico che ha restituito entusiasmo e fiducia alla squadra.