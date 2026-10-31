X
<
>

Sinner al lavoro in palestra, Cahill: “Il duro lavoro continua”

| 31 Ottobre 2026 16:03 | 0 commenti

Sinner al lavoro in palestra, Cahill: “Il duro lavoro continua”

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Il lavoro continua, lontano dai riflettori ma con un obiettivo ben preciso: tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. Jannik Sinner prosegue a Monte-Carlo il percorso di recupero dal problema al ginocchio, seguito passo dopo passo dal suo team. A raccontare un nuovo frammento di questa fase è una fotografia pubblicata su Instagram da Darren Cahill, coach australiano destinato a lasciare il gruppo di lavoro dell’azzurro. 

Nello scatto Sinner è impegnato in palestra, concentrato sugli esercizi sotto lo sguardo attento di Cahill, affiancato dal preparatore atletico Umberto Ferrara e dall’osteopata Andrea Cipolla. “Il duro lavoro continua per alcuni”, scrive Cahill nella didascalia che accompagna la fotografia. Poche parole, ma sufficienti a raccontare una giornata di allenamento e la volontà di proseguire con determinazione nel percorso di recupero. 

Per Sinner si tratta, in questa fase, soprattutto di lavoro funzionale e preparazione fisica. L’obiettivo è ritrovare gradualmente la condizione e recuperare la piena efficienza del ginocchio prima di riprendere l’attività sul campo. Un percorso da affrontare con prudenza, senza accelerazioni, affidandosi alle indicazioni dello staff. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA