Verissimo, oggi sabato 31 ottobre: gli ospiti e le interviste di Silvia Toffanin

(Adnkronos) – Silvia Toffanin torna oggi, sabato 31 ottobre, e domani, domenica 1 novembre, su Canale 5 con il doppio appuntamento del weekend con Verissimo.

A Verissimo, intervista ritratto per un giornalista e scrittore dalla grande sensibilità: Massimo Gramellini, per la prima volta accompagnato dalla moglie Simona Sparaco. In studio l’evoluzione personale e la musica di Francesca Michielin, che presenterà il suo nuovo progetto discografico dal titolo ‘Magia bianca, Magia nera’.

A Verissimo, tra pubblico e privato, il racconto di vita di una splendida novantenne: Valeria Fabrizi. Sarà ospite, inoltre, Evelina Sgarbi per un aggiornamento sulle condizioni di salute di suo padre Vittorio. E ancora, gli oltre 30 anni d’amore tra Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni. Infine, dopo l’esperienza fatta a ‘Temptation Island’, spazio alle novità sentimentali di Francesca e Sabrina.

A Verissimo la carriera e il percorso di Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao, protagonisti dell’attesa terza stagione della serie ‘Viola come il mare’, in onda dal 4 novembre su Canale 5. Diego Armando Maradona Jr ricorderà il grande Diego Armando Maradona e farà chiarezza sugli ultimi sviluppi del processo contro l’equipe medica, che aveva in cura suo padre, scomparso nel 2020.

Inoltre, si racconteranno: il ballerino e coreografo Emanuel Lo, Antonella Elia che parlerà del delicato intervento che ha affrontato recentemente e Delia Duran, moglie di Alex Belli, attualmente tra i concorrenti di ‘Grande fratello Vip’. Caso David Rossi: per la prima volta insieme per una intervista TV, saranno ospiti a Verissimo Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi, rispettivamente moglie e figlia acquisita dell’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. A tredici anni dalla scomparsa e dopo due archiviazioni del caso come suicidio, la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha riaperto le indagini per omicidio.