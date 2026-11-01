Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni puntata di oggi 1 novembre

(Adnkronos) –

Torna Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, con una nuova puntata in diretta tv sul Nove e in streaming su Discovery alle 19.30 oggi, domenica 1 novembre 2026. Nel programma a cui come di consueto partecipano Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ricco elenco di ospiti. In studio Leonardo Pieraccioni e Herbert Ballerina, dal 12 novembre al cinema con “Un weekend artificiale”, sedicesimo film da regista di Pieraccioni. Nel cast, accanto a Pieraccioni e Ballerina, anche Giulia Vecchio, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello, Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito e Paolo Hendel.

Dopo il cinema, spazio alla tv con Elena Sofia Ricci, protagonista in tv della terza stagione della fiction ,I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti.

Quindi, ecco la musica con Sayf, live con il nuovo singolo Bombe. Fazio accoglierà Mara Maionchi e Orietta Berti per il consueto spazio. In studio arriverà Walter Veltroni, in uscita con il nuovo libro Piccola mia. Lettera a una bambina appena nata. Fazio converserà con Michele Serra e ospiterà Antonio Scurati, autore del saggio Storie di donne e uomini in lotta per la democrazia. Tra salute e scienza, spazio a Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Completano la serata Tito Boeri, l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini e la direttrice dell’HuffPost Italia Annalisa Cuzzocrea.